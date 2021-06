Rifiuti: assessore Regione, dichiarazioni Raggi assurde

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Al termine di una riunione convocata dal Prefetto di Roma anche con la partecipazione dell'assessore ai rifiuti del Comune di Roma Katia Ziantoni e dell'amministratore della società Ama Stefano Zaghis, la Sindaca Raggi ha rilasciato dichiarazioni assurde sull'emergenza rifiuti, annunciando provvedimenti non comunicati alla riunione in Prefettura. Ennesimo segnale della drammatica confusione e approssimazione che regna in Campidoglio". Lo afferma in una nota l'assessore regionale al ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani riferendosi al fatto che Raggi ha chiesto di predisporre un'ordinanza urgente per imporre la riapertura della discarica di Albano Laziale.



"In questi anni la Regione Lazio ha aiutato Roma in tutti i modi, ma soprattutto in questi mesi ha tentato di evitare l'emergenza rifiuti nella capitale e si è fatta carico, con le altre province laziali, di accogliere e gestire i rifiuti romani - prosegue Valeriani -. Questo perché l'amministrazione comunale in questi 5 anni non ha compiuto alcuna scelta che servisse a risolvere davvero la questione rifiuti, rifiutandosi di adempiere alle proprie competenze stabilite per legge". (ANSA).