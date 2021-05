Rifiuti: Fontana (Mite), ogni 100 metri 415 rifiuti marini

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - In Italia "si trovano ancora 415 rifiuti marini ogni 100 metri, dovremmo arrivare a massimo 20 rifiuti marini, secondo i valori soglia fissati dall'UE" denuncia la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana partecipando alla presentazione del progetto "Piccoli gesti, grandi crimini", realizzato da Marevivo con British American Tobacco (BAT) Italia per sensibilizzare sull'abbandono di mozziconi nell'ambiente.



"Grazie all'applicazione della direttiva quadro per la strategia marina, il Mite effettua un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, in collaborazione con l'Ispra e con le Arpa delle regioni costiere" ricorda Fontana e invita a nuove iniziative come questa "facendo rete tra cittadini, associazioni e Istituzioni". Piccoli gesti grandi crimini "è una campagna con un nome ad effetto, che nasconde una grande verità - sototlinea - Per quanto stia aumentando la consapevolezza dell'opinione pubblica sullo smaltimento scorretto di alcuni articoli di plastica, pochi ancora sanno che tra i principali responsabili dell'inquinamento dei mari ci sono proprio i mozziconi di sigaretta".