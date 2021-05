Ambiente: Calzedonia con Wwf per Missione spiagge pulite

(ANSA) - TRIESTE, 28 MAG - Ripulire almeno 1 milione e mezzo di metri quadrati di spiagge italiane dalla plastica e dai rifiuti abbandonati e dispersi. È l'obiettivo dell'iniziativa 'Missione spiagge pulite' di Calzedonia e Wwf Italia, che ha preso il via da Trieste nella Riserva naturale marina di Miramare e che prevede un centinaio di appuntamenti in tutta Italia durante il 2021.



La giornata ha visto svolgersi un'attività di pulizia delle spiagge locali da parte di diversi volontari, tra cui anche influencer, assieme a esperti del Wwf, che li hanno guidati nell'analisi dei rifiuti raccolti, e che successivamente hanno fatto visita al Biodiversitario Marino di Miramare.



"Questo progetto - ha spiegato Marcello Veronesi del cda di Calzedonia - aiuta a far crescere la consapevolezza verso l'importanza della tutela degli oceani, che è anche uno dei tre pilastri della coalizione del 'Fashion Pact' cui l'azienda ha aderito" e che è costituita da oltre 70 gruppi della moda con l'obiettivo strategico di diminuire l'impatto negativo del settore sull'ambiente.



Per ogni bikini Calzedonia, il brand supporterà WWF Italia per pulire un metro quadrato di spiaggia nel corso del Tour Plastic Free.



L'iniziativa accompagnerà per tutta l'estate la Campagna GenerAzioneMare di WWF, nata per difendere il 'Capitale Blu', che verrà lanciata il prossimo 8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani. (ANSA).