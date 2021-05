Rifiuti: Consumatori, nasce la Carta del consumo circolare

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Una ventina di Associazioni dei Consumatori in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa hanno elaborato la Carta del consumo circolare, per promuovere il passaggio dalla cultura dello scarto e dello spreco alla cultura del riciclo e del riuso. Nel renderlo noto, le associazioni spiegano che la Carta "vuole essere un contributo di idee alle grandi scelte che stanno di fronte al Paese per affermare una nuova politica economica che acceleri la rivoluzione green per affrontare i gravi problemi climatici e ambientali che investono il Pianeta. La transizione ecologica, infatti, ha nella economia circolare il suo fulcro".



La Carta è rivolta non solo ai cittadini ma anche alle imprese, al mondo della produzione di beni e servizi e alle Istituzioni "perché si affermino nuovi modelli produttivi, le politiche di uno sviluppo sostenibile e una radicale riconversione delle risorse energetiche necessarie alla produzione".



Il cambio di paradigma proposto dalle associazioni "determina nuovi e più qualificati lavori, modifica i propri comportamenti e necessita di forti innovazioni sul versante della ricerca, della formazione, della Pubblica amministrazione, con consistenti investimenti sul versante della creazione di nuove forme di economia condivise e, non per ultimo - spiegano - un nuovo protagonismo delle comunità locali per ritessere quelle reti di relazione che sono componenti essenziali per una crescita socialmente e ambientalmente sostenibile".



Per far conoscere e attuare la carta del consumo circolare è stato organizzato un primo evento in programma il 17 giugno con il coinvolgimento di Eni e altre primarie imprese italiane, per far sì che la Carta diventi parte integrante delle scelte che bisognerà compiere per la realizzazione delle azioni delineate dal Pnrr e dal programma Next Generation Ue.



Le associazioni protagoniste dell'iniiativa sono Acu, Adoc, Adusbef, Adiconsum, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa Del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa Del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori. (ANSA).