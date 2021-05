La Nazionale cantanti paladina dell'Ambiente con Corepla

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e la Nazionale Cantanti partner in nome dell'ambiente: alcuni artisti, dal capitano e presidente Enrico Ruggeri a Shade, e ancora Marco Masini, Bugo, Moreno, Boosta e Alberto Urso, hanno prestato la loro voce per raccontare, attraverso delle clip pubblicate sui loro canali social, il mondo che vogliono e il proprio impegno per l'ambiente e per sensibilizzare i fans con le loro pillole di saggezza green promuovendo comportamenti virtuosi.



"L'Italia è un paese virtuoso, che riesce a recuperare il 95% degli imballaggi in plastica immessi sul mercato ma c'è ancora tanto da fare per diffondere la cultura della sostenibilità", si legge in una nota che dà notizia della partnership.



"Come i migliori sportivi, amiamo le sfide e sappiamo quanto sia fondamentale il gioco di squadra per raggiungere simili performance - ha dichiarato il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo - Questa collaborazione per noi ha un significato importante, perché siamo consapevoli che il linguaggio della musica è capace di trasmettere un messaggio in modo diretto e veloce e siamo sicuri che sia uno strumento efficace anche per diffondere una coscienza ambientale in maniera trasversale influenzando i comportamenti di chi ascolta".



"Non è più possibile fingere di ignorare il terribile problema dell'inquinamento causato dalla plastica: ne va della nostra stessa sopravvivenza. Eppure oggi - dichiara Enrico Ruggeri - la plastica può essere un fedele e utile alleato e non un nemico mortale, basta partire dal presupposto che, dandole nuova vita invece che disperderla, possiamo usarla per migliorare la nostra esistenza. Non abbiamo idea di quante cose si possono produrre grazie al suo riciclo". (ANSA).