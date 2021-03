Rifiuti: Firenze, un patto per traghettare la citta' verso l'economia circolare

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - Un patto in otto punti per traghettare Firenze verso l'economia circolare creando una rete permanente di soggetti pubblici e privati coinvolti, ma anche la spinta alla riduzione dei rifiuti prodotti dagli uffici comunali. È l'obiettivo del pacchetto di iniziative, lanciato in occasione della giornata mondiale del riciclo, adottato dall'amministrazione comunale su proposta dell'assessore all'ambiente Cecilia Del Re. Due livelli di intervento, in ambito cittadino con il 'Patto per l'economia circolare di Firenze' da sottoporre a tutti i soggetti coinvolti nella trasformazione ecologica, e in ambito interno all'amministrazione con le nuove linee guida pensate per orientare i comportamenti ambientali delle direzioni e dei singoli dipendenti. Sul portale Ambiente del Comune di Firenze è online l'avviso per aderire al patto (dalla durata triennale).



Tra gli otto obiettivi diffondere informazioni sull'economia circolare; incentivare e sviluppare attività per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici; promuovere azioni per la riduzione dei rifiuti e per favorire la raccolta differenziata; favorire la ricerca di finanziamenti per lo sviluppo di progetti, monitorare e rendicontare le iniziative promosse e supportate attraverso il patto. "Lavoriamo per promuovere un modello di città circolare e un approccio verde delle scelte pubbliche", ha commentato Del Re. Per quanto riguarda i dipendenti, tra le linee guida, ci sono la rimozione dei cestini personali negli uffici e indirizzi basati sul principio delle '3R', ovvero riduzione, riciclo e riuso. (ANSA).