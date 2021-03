Sanremo: col Corepla il riciclo della plastica al Festival

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Anche quest'anno il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) darà un tocco di green alle note del Festival di Sanremo. Tre le iniziative messe in campo, lo spot radio con la voce di Filippo Solibello, storico autore e conduttore di Caterpillar, trasmissione di punta di Rai Radio due, che accompagnerà l'intera gara canora; la campagna video dal titolo "cambia musica, non cambiare le buone abitudini"; il primo "Corepla Song Award". (ANSA).