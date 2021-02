Recovery: Fise,sul riciclo interventi slegati senza visione

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Il PNRR proposto si limita, almeno allo stato attuale, all'elencazione di una serie di interventi estemporanei, non coordinati e privi di un chiaro disegno di stimolo, accompagnamento e supporto alla transizione verso modelli di produzione e distribuzione circolari". Lo hanno detto i Presidenti delle associazioni delle aziende del riciclo e smaltimento rifiuti Chicco Testa (FISE Assoambiente) e Paolo Barberi (FISE Unicircular), nel corso di un'audizione oggi alla Commissione Ambioente della Camera sul Recovery Plan (Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza).



"L'attuale impostazione - hanno aggiunto - sembra più dettata dall'esigenza di allocare trasversalmente le risorse, piuttosto che offrire una visione strategica che metta al centro i rifiuti e l'economia circolare".



Le Associazioni sottolineano "l'urgenza di procedere finalmente alla tante volte annunciata semplificazione, sburocratizzazione e digitalizzazione delle attività amministrative che riguardano il settore dei rifiuti e dell'economia circolare".



Tra le proposte avanzate ci sono l'Iva ridotta ai prodotti fatti con materiali riciclati o preparati per il riutilizzo, credito d'imposta a chi acquista materie prime riciclate, agevolazioni fiscali a chi investe in sistemi di qualificazione ambientale; estensione del bonus ristrutturazioni a chi utilizza materiali riciclati. (ANSA).