Vw, a Salzgitter partita attività riciclo batterie per auto

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Volkswagen Group Components ha attivato a Salzgitter il primo impianto del Gruppo per il riciclo delle batterie delle auto elettriche. L'obiettivo è il recupero industrializzato di materie prime preziose come litio, nichel, manganese e cobalto in un ciclo chiuso insieme ad alluminio, rame e plastiche, arrivando a un tasso di riciclo superiore al 90% nel lungo termine.



La peculiarità dell'impianto è che ricicla solamente batterie che non possono più essere destinate ad altri scopi. Un'analisi stabilisce infatti se l'accumulatore è ancora sufficientemente potente per avere una seconda vita in un sistema mobile di stoccaggio di energia, come per esempio la stazione flessibile di ricarica rapida o il robot mobile per la ricarica. Non sono previsti grandi volumi di batterie da riciclare prima della fine del decennio in corso. Il sito è stato progettato per riciclare inizialmente fino a 3.600 sistemi di batterie l'anno, pari a circa 1.500 tonnellate, ma in futuro potrà gestire quantità maggiori grazie a continue ottimizzazioni. I sistemi batteria usati vengono consegnati, scaricati completamente e smantellati.



I singoli componenti sono ridotti in granulati nel trituratore e poi asciugati. Oltre ad alluminio, rame e plastiche, si ottiene anche la pregiata "polvere nera" ("black powder"), che contiene materie prime importanti per le batterie come litio, nichel, manganese, cobalto e grafite. La separazione e la lavorazione delle singole sostanze tramite processi idrometallurgici - utilizzando acqua e agenti chimici - viene effettuata successivamente da partner specializzati. Il risparmio di CO2 calcolato è di circa 1,3 tonnellate per una batteria da 62 kWh prodotta utilizzando catodi ottenuti con materiali riciclati e usando energia elettrica da fonti rinnovabili. (ANSA).