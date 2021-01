Ambiente:'granchi umani'puliscono mare Portofino da plastica

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Per pulire dalle micro e macro plastiche le coste del parco di Portofino l'associazione sportiva ecosostenibile 'Outdoor Portofino' da febbraio darà il via al progetto 'Crabs', con 'granchi umani' acchiappa-plastica a bordo di kayak. L'attività sarà portata avanti con l'assistenza del CNR.



Il granchio (crab, in inglese) è il crostaceo che meglio rispecchia l'azione che vedrà protagonista il team: come lui i partecipanti si muoveranno nella fascia intertidale - appena sopra e appena sotto il livello del mare - per andare a ripulire la costa dai rifiuti.



Il team interverrà in quei tratti dell'area marina protetta difficilmente accessibili e nelle zone di riserva integrale grazie a speciali autorizzazioni. Pulizia delle coste, raccolta dati per i monitoraggi, attività di ricerca sono solo alcuni dei principali obiettivi del progetto. (ANSA).