Nucleare: Sogin, riduzione rifiuti, nuovo sistema blockchain

- Soluzioni di minimizzazione dei volumi dei rifiuti radioattivi adottate dal Gruppo Sogin e, in particolare, Aigor (Applicativo Informatico di Gestione Oggetti Radioattivi), il sistema integrato con blockchain che, attraverso l'ottimizzazione dei processi di gestione, potrà portare un'ulteriore riduzione del volume dei rifiuti prodotti dalle attività di decommissioning nucleare.



Di questo si parlerà mercoledì 25 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.45 su piattaforma MS Teams, nell'evento organizzato dal Gruppo Sogin, la Società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi che conferma, per il terzo anno consecutivo, la sua adesione alla Serr, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction).



Sogin parteciperà al focus 'Rifiuti invisibili', con un webinar dal titolo "L'innovazione per la gestione sostenibile dei rifiuti radioattivi" (modulo di adesione presente sul sito www.sogin.it entro il 23 novembre prossimo).



Il webinar, spiega Sogin, "intende approfondire il ruolo dell'innovazione, realizzata nell'ecosistema di startup e Pmi innovative italiane, nel gestire e ridurre il 'peso' dei rifiuti. Nel caso dei rifiuti radioattivi, cioè quelli che emettono radioattività, per sua stessa natura invisibile, inodore e insapore, il peso si riferisce al loro volume". Da qui il viaggio attraverso le nuove tecnologie. Il tutto inquadrato in uno scenario internazionale che considera sempre di più l'innovazione una leva per gestire i rifiuti in modo sostenibile e secondo i principi dell'economia circolare. "L'evento - sottolinea Sogin - sarà anche l'occasione per stimolare sinergie e attivare circoli virtuosi attraverso il confronto con le realtà del settore ambientale e tecnologico". (ANSA).