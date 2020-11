Smart Bin, bidone per rifiuti elettronici che fa lo sconto

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Arriva Smart Bin, il contenitore "intelligente" che rilascia buoni sconto ai cittadini che smaltiscono correttamente i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). È una delle soluzioni innovative per l'economia circolare e la sostenibilità ambientale che l'ENEA presenta a Ecomondo, la fiera internazionale sulla Green Economy che quest'anno si svolgerà interamente su una piattaforma digitale (3-15 novembre).



Smart bin è in grado di riconoscere il tipo di rifiuto smaltito, premiando il conferimento di oggetti come telefonini, pc, tablet che rappresentano una vera e propria miniera di oro, argento, palladio rame e altri materiali di grande valore contenuti nelle schede elettroniche.



Gli Smart Bin hanno dimensioni di circa 170 x 50 x 60 centimetri, sono di facile collocazione e svuotamento e si aprono solo se l'utente si fa riconoscere tramite tessera sanitaria. I primi modelli sono stati installati vicino a scuole, supermercati e luoghi pubblici a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, e altre iniziative sono previste a Trento e Bath (Regno Unito) nell'ambito del progetto europeo INNO-WEE (Innovative WEEE traceability and collection system and geo-interoperability of WEEE data).



Sullo scontrino rilasciato a chi conferisce questi oggetti sono indicate le emissioni di gas serra evitate e l'importo che può essere speso in una serie di esercizi commerciali convenzionati, che vanno dal fornaio alla libreria. (ANSA).