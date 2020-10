Rifiuti:comitato Colli Aniene,il 31 sit in pro porta a porta

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Sabato 31 ottobre i cittadini aderenti al Comitato nato nelle settimane passate per contrastare lo smantellamento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta messo in atto da Ama con la complicità del Comune si sono dati appuntamento per un sit in di protesta presso l'area verde di Via Meuccio Ruini nel quartiere di Colli Aniene, in IV Municipio. Dalle 16 alle 18 i cittadini metteranno in atto una protesta pacifica ma ferma nelle proprie richieste: rimozione immediata dei cassonetti stradali, ripristino dei bidoncini del PaP per poi istituire un tavolo di confronto permanente tra Istituzioni e cittadini al fine di trovare insieme una soluzione ai problemi emersi nei mesi passati". E' quanto si legge in una nota del comitato. Dal Campidoglio, spiegano, "solo vane promesse: da qualche giorno, infatti, sono stati portati via definitivamente i bidoncini.



Ama ha avuto a disposizione più di un anno per risolvere i problemi relativi alla sicurezza dei lavoratori - si legge ancora - ma in tutti quei mesi non ha mai avviato un confronto serio e costruttivo con i cittadini, preferendo invece arrivare alle estreme conseguenze". La protesta del 31 ottobre consisterà tra l'altro nel lancio di palloncini "con appese le immagini dei cassonetti stradali, per dire alla sindaca Raggi: se non ci pensi tu, ci pensiamo noi a liberarcene". Saranno rispettate le norme anticovid, conclude il comunicato. (ANSA).