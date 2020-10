Ikea: lancia Black friday sostenibile, ricompra mobili usati

Ikea in occasione del Black Friday, inviterà i clienti a "rivendere" i propri mobili Ikea usati per dare loro una seconda vita. La campagna che prenderà il via in Italia dal 27 novembre al 6 dicembre in tutti i 21 store sul territorio nazionale, spiega il colosso dell'arredamento "è frutto del percorso intrapreso dall'azienda per diventare un business circolare entro il 2030, in favore dell'ambiente".



" Essere circolari è un'ottima opportunità di business e, al tempo stesso, una responsabilità. La crisi climatica ci impone di ripensare radicalmente le nostre abitudini di consumo - afferma Pia Heidenmark Cook, Chief Sustainability Officer del Gruppo Ingka - . Un'economia circolare si può raggiungere solo attraverso gli investimenti e la collaborazione con i clienti, le altre imprese, le comunità locali e i governi, in modo da azzerare i rifiuti e innescare un ciclo di riparazione, riutilizzo, riadattamento e riciclaggio." I clienti che desiderano "vendere" i propri mobili Ikea usati potranno consultare la pagina del sito dedicata, verificare le condizioni del servizio di riacquisto ed effettuare una pre-valutazione del prodotto prima di recarsi in negozio per la valutazione finale e la consegna. Chi consegna a Ikea i propri mobili usati riceverà un buono acquisto da spendere in negozio. In base alle condizioni dei mobili, il buono può ammontare fino al 50% del prezzo originale dell'articolo. (ANSA).