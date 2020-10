Costa, bene il sì alle bottiglie riciclate al 100% nel Dl Agosto

Il sì alle bottiglie di plastica riciclata al 100% nel DL agosto che "elimina l'obbligo per le aziende del settore di usare almeno il 50% di materia vergine, privilegiando, dunque, la catena produttiva del petrolio, è un segnale importante perché guarda al futuro della filiera italiana in chiave green". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in una nota in cui ringrazia "il Senatore Ferrazzi, primo firmatario, la presidente della Commissione Ambiente del Senato Vilma Moronese, e tutta la Commissione per il prezioso lavoro svolto.

Potenziare il nostro comparto della plastica riciclata significa fare concretamente economia circolare ed essere pienamente nella transizione green del nostro Paese, che così può essere più competitivo anche a livello internazionale", conclude il ministro Costa. (ANSA).