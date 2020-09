Puliamo il mondo, dal 24 al 27 volontari ecologici in azione

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il coronavirus non ferma Puliamo il Mondo. Venerdì 24, Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica, e per tutto il week-end del 25-26-27 settembre, torna la storica campagna di volontariato ambientale organizzata dal 1993 in Italia da Legambiente. Puliamo il mondo chiamerà all'azione in tutta la Penisola tantissimi volontari e cittadini per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi, per lanciare insieme un messaggio di speranza e di futuro sostenibile al Paese duramente colpito nei mesi scorsi dalla pandemia.



Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, ma anche sport e attività fisica saranno le parole chiave al centro di questa 28esima edizione che sarà il primo grande appuntamento di volontariato ambientale nell'Italia uscita dal picco dell'emergenza Covid-19. Motto scelto per Puliamo il mondo 2020 sarà "per eliminare le tossine a volte basta un cestino. Fai l'attività fisica che fa bene a te ma anche all'ambiente".



Tanti anche quest'anno gli appuntamenti in programma dal nord al sud Italia, tutti organizzati nel pieno rispetto delle normative anti-covid e che vedranno i volontari muniti di guanti, ramazze e mascherine. Bergamo, città simbolo della pandemia, Napoli e Borgo Cerreto, in provincia di Perugia, in Umbria, ospiteranno gli eventi di punta di questa edizione 2020.



