Rifiuti: Gava (Lega), su recupero imballaggi Fvg è modello

(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - "I dati del Conai sul recupero imballaggi confermano che la vera economia circolare è fatta di cose concrete, di lavoro e ragionevolezza. Nel 2019, grazie ai cittadini e alle amministrazioni più avvedute, ben 111.560 tonnellate di rifiuti di imballaggio non hanno riempito discariche, non hanno inquinato, non hanno creato problemi.



Questa mole enorme di rifiuti è stata conferita in modo differenziato per essere riciclata o recuperata come energia.



Una crescita nei conferimenti del 6,1% è una vanto per il Fvg. E pone la regione all'avanguardia dell'economia circolare. Da qui parte una proposta anche per gli amici di Puglia e Campania che i dati condannano invece come fanalini di coda di questa classifica. Ai cittadini pugliesi e campani diciamo che un'alternativa è possibile e che i nostri programmi puntano a questi risultati. Basta con le follie dei rifiuti zero dei grillini, della Raggi, di Costa e Zingaretti. Come in Friuli Venezia Giulia economia circolare vera, meno chiacchiere e più fatti". Lo scrive in una nota la deputata friulana Vannia Gava, responsabile Ambiente della Lega e componente della commissione Ecomafie. (ANSA).