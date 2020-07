Rifiuti:ecoballe;Borrelli,operazioni al via entro Ferragosto

(ANSA) - PIOMBINO, 29 LUG - "Ci teniamo a fare le cose presto e bene. Mi auguro di partire con le operazioni prima di Ferragosto. Non si tratta di recuperare il tempo, perché sono passati cinque anni. Ma vorremmo essere veloci, altrimenti non si tratterebbe di un intervento di protezione civile". Così, in un'intervista a Il Tirreno, il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli a cui il Consiglio dei ministri ha affidato il coordinamento delle operazioni per superare lo stato di emergenza e recuperare le ecoballe contenenti 60 tonnellate di rifiuti plastici disperse in mare cinque anni fa nelle acque tra il canale di Piombino, il golfo di Follonica, e l'Isola d'Elba.



Borrelli ricorda che "28 sono le ecoballe individuate, 16 quelle che sono state recuperate dai pescatori o spiaggiate. Per arrivare a 56 ne mancano 12 che devono essere ricercate nel tratto di mare che non è stato scandagliato in precedenza. È un'operazione che dobbiamo fare prima di Ferragosto. La Marina militare che ha le professionalità per farla ci porterà il 30 luglio al Comitato di indirizzo un piano che verrà esaminato e approvato. Poi partiremo con le attività che ci sono da fare in vista della rimozione". Per il capo della Protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza in questo caso "è un problema giuridico" perché "presuppone degli interventi. La prima fase dell'emergenza riguarda il soccorso e l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi essenziali" ma non è il caso delle ecoballe, "perciò, neanche si dovrebbe procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza.



È una valutazione politica, perché in senso stretto e tecnicamente ci sarebbe da opinare che si tratta di un'emergenza nazionale. Ma questo lo abbiamo superato". (ANSA).