(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Dal primo gennaio 2021 partirà la plastic tax. L'abbiamo sospesa per l'emergenza Covid, ma posso confermare che dal prossimo anno entrerà in vigore". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), in una conferenza stampa su Facebook con la stampa estera. (ANSA).