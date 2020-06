Scaricano rifiuti in strada, 'incastrati' dalle telecamere

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Scaricano rifiuti in strada ma vengono "incastrati" dalle telecamere: è successo a Frattamaggiore (Napoli), dove i carabinieri hanno sanzionato due persone. L'episodio è avvenuto il 16 e il 17 giugno scorsi. Le immagini immortalano i due mentre, dai propri mezzi, scaricano e poi abbandonano in strada alcuni sacchi di immondizia, nei pressi dell'isola ecologica di Frattamaggiore.



I due si sono disfatti, in un primo caso, di rifiuti solidi urbani e nel secondo di una guaina di un tetto, sostituita dopo una ristrutturazione domestica e catalogata come rifiuto pericoloso.



Sanzionati dai Carabinieri della stazione di Frattamaggiore per abbandono di rifiuti un 60enne di Cardito e un 49enne di Grumo Nevano, dovranno pagare una sanzione pecuniaria che va dai 300 ai 3000 euro e ripristinare lo stato dei luoghi.