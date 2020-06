Impianto separa rifiuti organici da plastica e produce biogas

E' stato brevettato nel bolognese, a Gaggio Montano, un innovativo macchinario per pre-trattare e trasformare i rifiuti organici in biogas. Denominato Pass, è stato progettato e realizzato dalla Palmieri Group, azienda tra i leader mondiali nei settori di utensili, tunnel, miniere e macchine riciclaggio. Si tratta di un progetto avveniristico poiché riduce da cinque macchinari per il trattamento di questo rifiuto ad uno solo compatto, di circa 10x3 metri.



Da solo il macchinario separa rifiuti plastici e ferrosi, con una resa di 15 tonnellate l'ora, fino ad arrivare a spremere la parte "molle" restante in una purea che, immessa in bio-digestori, è pronta ad essere utilizzata per produrre biogas.



Pass è dotato delle più moderne e avanzate tecnologie, completamente automatizzato è composto da più moduli: un modulo di pretriturazione, posto nella parte superiore della macchina ed un gruppo di spremitura. Tra i due moduli può essere aggiunto un modulo deferrizzatore. La macchina viene alimentata dall'alto, tramite appositi sistemi di carico. Il rifiuto entra in una zona di pretriturazione, regolabile secondo il tipo di rifiuto, e a caduta passa successivamente in una vasca che alimenta a sua volta il gruppo di spremitura.



Il primo macchinario è stato messo in funzione in provincia di Pavia e, nel mese di giugno, un secondo macchinario partirà per la Croazia.