Ambiente: Ferrara vieta lancio palloncini e coriandoli plastica

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - In tema di tutela dell'ambiente, alla vigilia delle feste natalizie, il Comune di Ferrara punta a limitare il più possibile la dispersione sul territorio di ogni tipo di oggetto o sostanza possibilmente inquinante. Una nuova ordinanza firmata dal sindaco Alan Fabbri stabilisce infatti (fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto): "Il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive".



Il provvedimento, pubblicato nell'albo pretorio e già in vigore in maniera permanente sul territorio comunale, è stato adottato sulla base di studi effettuati a livello internazionale, fa sapere il Comune, che hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini abbandonati nell'ambiente e dei nastri colorati che li trattengono. I palloncini, di cui già molti Stati hanno vietato lanci massivi, spesso finiscono infatti per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso. "La nostra Amministrazione - sottolinea l'assessore all'Ambiente Alessandro Balboni - si pone all'avanguardia nella lotta alle microplastiche. Questa ordinanza, solo apparentemente banale, previene la dispersione nell'ambiente di materiali all'apparenza innocui, che in realtà causano gravi danni all'ecosistema".



Laura Felletti Spadazzi, referente provinciale dell'associazione Plastic Free, che si è fatta promotrice del provvedimento, ha detto: "Insieme ai volontari Plastic Free sono molto orgogliosa che l'Amministrazione comunale di Ferrara abbia accolto la nostra richiesta". (ANSA).