"Vi è una generale difficoltà degli Stati membri nel reperire adeguate risorse a favore della biodiversità" e "si auspica una dotazione finanziaria specifica da parte della Commissione europea per sostenere gli ambiziosi obiettivi" del regolamento Ue per il ripristino degli ecosistemi. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e delle Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel suo intervento in sessione pubblica al Consiglio Ambiente, chiedendo "l'istituzione di un fondo dedicato".