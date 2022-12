Cop15: Gava, Global Biodiversity Framework è occasione unica

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Oggi abbiamo l'occasione unica di investire sulla salute del nostro pianeta e di mettere le persone e la natura al centro della nostra agenda politica.



Attraverso il Global Biodiversity Framework tutti ci impegniamo concretamente contro la degradazione dell'ecosistema, nella tutela delle specie in estinzione e a dare origine ad azioni trasformative che integrino la biodiversità in tutti i settori".



Lo ha detto il viceministro italiano all'Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava (Lega) alla Cop15 Biodiversità in corso fino al 19 dicembre a Montréal, dove dovrà essere adottato il Quadro globale per la biodiversità post-2020 per mettere l'umanità sulla strada per raggiungere l'obiettivo di "vivere in armonia con la natura" entro il 2050.



"In questo contesto - ha dichiarato Gava -, le soluzioni Nature-based per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento sono cruciali, così come la conservazione e il restauro delle biodiversità marine e delle coste".



"L'Italia, in particolare - ha affermato il viceministro -, è parte dell'High Ambition Coalition per le persone e la natura, che ha tra i suoi obiettivi la conservazione di almeno il 30% delle sue terre e delle sue acque entro il 2030. Abbiamo la necessità di essere uniti per raggiungere il risultato a livello globale. L'Italia si è impegnata a mobilitare risorse. C'è bisogno che tutte le parti insieme si impegnino a farlo".



(ANSA).