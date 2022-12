Lepore,blitz Pinacoteca non condivisibile ma ambiente importante

(ANSA) - BOLOGNA, 03 DIC - "Credo che le opere d'arte vadano rispettate, voglio ringraziare le forze dell'ordine che sono intervenute. Alla fine l'opera di Guido Reni si è salvata, questa è la cosa più importante. Dobbiamo tenere alta la guardia sui temi ambientali, perché anche se i modi non sono condivisibili, i temi della lotta per l'ambiente sono comunque importanti". Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore commentando il blitz ambientalista organizzato questa mattina, alla Pinacoteca nazionale di Bologna, dal movimento 'Ultima generazione'.



A margine dell'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Nettuno, il primo cittadino ha aggiunto: "Io credo che siano tanti gli attivisti e le persone sensibili ai temi dell'ambiente nel nostro Paese e in Europa. Queste manifestazioni si ripetono". (ANSA).