Al via il corso per Guide del Parco Nazionale della Maiella

(ANSA) - SULMONA, 29 NOV - Prende il via il Corso di formazione organizzato dal Parco Nazionale della Maiella per il riconoscimento del titolo di "guida del Parco". L'iniziativa si colloca nell'ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e dell'occupazione locale promossi dall'Ente Parco. Le Guide del Parco, ha sottolineato il direttore Luciano Di Martino in conferenza stampa a Sulmona, "sono figure di mediazione tra il Parco e il fruitore, e come tali facilitatori della lettura del paesaggio naturale e interpreti della natura stessa". Il Corso, come previsto dall'articolo 14, comma 5, della Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91, nasce con la Regione Abruzzo. Il primo corso, cui partecipano 21 aspiranti Guide, avrà una durata complessiva di 120 ore di lezioni teorico-pratiche, divise in tre fasi.



"Le Guide, rappresentando l'immagine del Parco all'esterno - ha detto il presidente Lucio Zazzara - dovranno essere in grado di comunicare senso di appartenenza e di valorizzare in ogni dettaglio il Parco stesso, oltre a sapersi rapportare con l'utenza straniera".



Il corso affronta anche il ruolo dell'interpretazione nella pianificazione delle aree protette e analizza i principali strumenti e mezzi d'interpretazione necessari per lo svolgimento della professione, analizza il significato e l'evoluzione del concetto di conservazione a livello globale, illustrando le risposte elaborate dalla comunità scientifica internazionale riguardo alla gestione dello sviluppo socio-economico e della tutela della biodiversità nei parchi.



È fondamentale obiettivo dell'Ente Parco avere a disposizione un elenco di operatori di alto profilo professionale che si pongano in maniera propositiva per la costruzione di attività che sensibilizzino alle questioni legate a tutela, gestione sostenibile e buone pratiche in materia ambientale, ai cambiamenti climatici, in stretto rapporto con le finalità e le strategie di conservazione e sviluppo del Parco.



Nella Badia Morronese, sede del Parco, è stato anche presentato il libro di Stefano Ardito "Escursioni nel Parco Nazionale della Maiella" edito da Idea Montagna. "La Maiella è un massiccio meraviglioso, è ricchissimo di sentieri e sono molto contento di essere riuscito, dopo anni di lavoro, a pubblicare questo libro - ha detto Ardito - La Maiella è famosa per i suoi itinerari lunghi e faticosi che vanno sul Monte Amaro, sull'Acquaviva, sulle altre grandi cime. Negli ultimi anni, però, c'è stato un grosso lavoro per sviluppare, aumentare e rendere meglio segnati i sentieri di quota media e di quota bassa. Ci sono i percorsi che vanno agli eremi celestiniani, i nuovissimi sentieri di Lettomanoppello e dei centri vicini che vanno verso le miniere di asfalto e di bitume abbandonate, una risorsa culturale enorme. Ci sono tanti percorsi ed è interessante il fatto che sulla Maiella, secondo massiccio più alto in Abruzzo e nell'Appennino, ci sono sentieri che possono essere percorsi, senza neve, tutto l'anno, anche in pieno inverno". (ANSA).