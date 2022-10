Via col verde, come i libri possono sostenere l'ambiente

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - AA.VV., VIA COL VERDE. DIETRO LE QUINTE DELL'EDITORIA AMBIENTALE (Edizioni Santa Caterina, pp.



276, 18 euro) Qual è il rapporto tra sostenibilità ambientale e produzione editoriale? E come i libri possono offrire un contributo concreto per la battaglia a favore dell'ambiente? Sono i temi al centro del volume "Via col verde. Dietro le quinte dell'editoria ambientale" (Edizioni Santa Caterina), realizzato nell'ambito del progetto "Read2green" di Legambiente in collaborazione con il Collegio universitario Santa Caterina da Siena di Pavia, sede di uno dei più autorevoli master italiani in editoria, che sarà presentato sabato 5 novembre alle 11,30 a Ivrea Capitale Italiana del Libro (sala Dorata di palazzo Civica).



Nel libro anche il "Manifesto per un'editoria ambientale", un documento che si configura non solo come una dichiarazione d'intenti, ma come un elenco di azioni concrete che le case editrici e gli enti pubblici e privati del settore editoriale possono mettere in atto per migliorare la sostenibilità, ridurre le emissioni e contrastare il cambiamento climatico.



Oltre a un'intervista ad Amitav Ghosh, il volume raccoglie alcuni saggi in cui vengono esplorati tutti gli aspetti della filiera messi in relazione con il tema della sostenibilità ambientale: dall'attivismo di Greta Thunberg passando per le piante di Stefano Mancuso e fino alla divulgazione di Barbascura X, i saggi esplorano collane e generi, nuove strategie editoriali e materiali ecosostenibili. Dopo l'anteprima a Ivrea "Via col verde" sarà presentato a Bookcity domenica 20 novembre alle 18.30 presso la Biblioteca Sormani di Milano. (ANSA).