==Elezioni: Bonelli, Conte fa l'ambientalista ma ha fallito

Critica lo "pseudoambientalismo" del M5s il leader dei Verdi Angelo Bonelli che si presenta alle elezioni del 25 settembre nella coalizione di centrosinistra insieme a Sinistra italiana. Intervistato da Repubblica, Bonelli replica alle recenti critiche arrivate da Giuseppe Conte e dai 5Stelle. "Siamo stati definiti falsi ambientalisti", accusa. Ma "Giuseppe Conte è stato premier di ben due governi in cui il M5s aveva il 32% dei consensi. E cosa ha fatto per l'ambiente? Nulla, se non provvedimenti contraddittori - attacca Bonelli -.



Non può sventolare ora la bandiera ambientalista: le chiacchiere stanno a zero".



Da presidente del Consiglio, l'attuale leader pentastellato secondo Bonelli "ha approvato un programma energia e clima che di fatto violava la direttiva Ue", "ha ostacolato il piano verso l'auto elettrica" e, mette in fila Bonelli, "ipotizzato di installare rinnovabili per il 30% entro il 2030 quando l'obiettivo sarebbe l'80%". Inoltre "le rinnovabili sono rimaste ferme nel 2019, 2020 e 2021".



Insomma, per il leader dei Verdi "da parte di Giuseppe Conte molte parole e zero fatti". E gli rivolge un appello: "Non siamo noi i nemici, si concentri su altri, a partire dalla destra".



