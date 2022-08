Balneazione Lago di Varese, Cattaneo 'stagione positiva'

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Piena balneabilità delle acque e "nessun impatto negativo". Si conclude oggi con questi risultati il periodo di balneazione sperimentale su due punti del lago di Varese, alla Schiranna e a Bodio Lomnago. Nei prossimi giorni, come spiegano dall'assessorato all'Ambiente della Regione Lombardia, si avranno a disposizione tutti i dati di monitoraggio raccolti in questi due mesi - con una frequenza di due volte a settimana - da Ats Insubria.



I primi dati "confermano un andamento positivo della stagione balneare sul Lago di Varese", commenta l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo. I valori restano infatti al di sotto di tutti i limiti normativi, confermando la piena balneabilità delle acque. E mostrando il rispetto di tutti i parametri: quelli riferiti ai cianobatteri risultano dalle 5 alle 10 volte inferiori ai limiti di legge, le tossine algali monitorate presentano valori addirittura compatibili con la potabilità e i parametri microbiologici (enterococchi e escherichia coli) sono quasi sempre oltre 10 volte inferiori ai limiti di legge.



Anche in seguito a segnalazioni di cittadini privati sono stati effettuati prelievi aggiuntivi in località diverse rispetto alle due aree 'balneabili' e agli altri punti di monitoraggio, che non hanno evidenziato difformità. (ANSA).