Trevi vince il Dfi Award per il progetto della diga di Mosul

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Il progetto della riabilitazione della diga di Mosul, in Iraq, realizzato da Trevi vince il Dfi Outstanding Project Award 2022, il riconoscimento per la miglior opera geotecnica istituito da dalla Deep Foundations Institute, tra le più rilevanti associazioni internazionale nel campo della progettazione e costruzione di fondazioni e scavi profondi. Il riconoscimento, si legge in una nota, "conferma non solo la leadership mondiale di Trevi nella riabilitazione e nell'adeguamento delle dighe, ma anche l'indiscutibile capacità della Società di operare con successo in situazioni complesse non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche ambientale".



In oltre tre anni ininterrotti di attività per stabilizzare, riparare e mettere in sicurezza una fra le più imponenti dighe del Medo Oriente, e trasferire ai tecnici iracheni il know-how necessario per gestire le operazioni in modo indipendente, Trevi ha realizzato circa 8 milioni di ore di lavoro uomo; completato oltre 5.200 fori per una lunghezza totale di 395.000 metri, quasi la distanza tra Mosul e Baghdad; stuccato quasi 40.000 metri cubi di impasto cementizio nel sottosuolo che sostiene la diga. (ANSA).