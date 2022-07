Oggi l'Earth overshoot day, finite le risorse naturali 2022

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Il giorno in cui il mondo ha finito tutte le risorse naturali che genera nel corso dell'anno è arrivato. Il 28 luglio è la data dell'Earth Overshoot Day 2022, secondo i calcoli del Global Footprint Network.



Cade un'altra giornata di anticipo rispetto al 2021 e segna il più grande deficit ecologico da quando il mondo è entrato nello sovrasfruttamento delle risorse, all'inizio degli anni Settanta. L'umanità utilizza l'equivalente di quasi due pianeti, "1,75 Terre" e l'Italia è tra i Paesi in cui l'overshoot day arriva ancora prima della data globale: quest'anno è stato il 15 maggio.



Le ondate di calore anomale, gli incendi, la siccità e le inondazioni sempre più frequenti sono tutti "sintomi" di questo sovrasfruttamento che ha portato ad un declino della biodiversità, a un eccesso di gas serra nell'atmosfera e ad una maggiore competizione per l'energia e le risorse alimentari, secondo l'organizzazione.



Le conseguenze sono già visibili, più di 3 miliardi di persone vivono in Paesi che producono meno cibo di quanto ne consumano e generano meno reddito della media mondiale e hanno quindi una capacità alimentare inadeguata ed un enorme svantaggio nell'accesso al cibo sui mercati globali. (ANSA).