Incendi: fiamme sul monte Raut nel Pordenonese

(ANSA) - FRISANCO, 25 LUG - Un incendio boschivo è divampato stamani nel Pordenonese, sul monte Raut, nella zona di forcella Salincheit, ad una quota di circa 1500 metri.



Si ipotizza che le fiamme siano divampate una prima volta già sabato notte, a causa di un fulmine che si è abbattuto in zona nel corso di un violento temporale. Ieri una prima ricognizione aerea, dopo alcune segnalazioni di cittadini, aveva però dato esito negativo.



Tuttavia, un focolaio deve essersi riattivato e dall'alba sono giunte alla centrale operativa del 112 numerose telefonate che segnalavano fumo in quota.



In zona stanno operando l'elicottero della Protezione civile Fvg e un Canadair, mentre i volontari della Valcolvera hanno predisposto dei vasconi dove potersi approvvigionare d'acqua da scaricare in quota.



L'incendio è tenuto sotto controllo dalle squadre di terra dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale regionale.



Al momento le fiamme non causano preoccupazioni ai centri abitati: il più vicino è Casasola di Frisanco, comunque molto distante dal luogo dell'incendio. (ANSA).