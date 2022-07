Enpa a Cingolani, tolga i Jova Beach dalle spiagge

L'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ha scritto al Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, chiedendo di impedire al Jova Beach Party di Jovanotti e ad altri eventi di avere luogo su spiagge ed aree naturali, sostenendo che danneggiano gravemente gli habitat naturali. Secondo Enpa, i concerti dovrebbero essere spostati su arene, stadi ed aree degradate da recuperare.



L'ong parla di "gravi danni ambientali, anche a carico delle specie selvatiche, tra l'altro in riproduzione, che il Jova Beach Party, nonché altre manifestazioni e concerti svolti in aree naturali, stanno causando". Enpa denuncia "animali che vedono distrutti i propri siti di riproduzione e sosta; giovani uccelli e cuccioli selvatici che muoiono, privati delle cure parentali; tagli di alberi e siepi; lavori nelle spiagge che compromettono l'ecosistema dunale; il grande e fragoroso disturbo causato dalla musica sparata ad alto volume".



L'Enpa richiede quindi "un immediato provvedimento restrittivo da parte del ministero interessato, responsabile e custode della biodiversità per lo Stato italiano, senza delegare agli enti locali, spesso spinti da altri interessi nel promuovere e autorizzare tali iniziative".



Per l'ong animalista "esistono luoghi idonei allo svolgimento degli spettacoli: arene, stadi, luoghi degradati a cui dare una nuova vita". Invece, prosegue, "si continua a far (quasi) finta di nulla, nonostante le numerose proteste dei cittadini anche tramite social, svalutando l'impegno di volontari e associazioni, che hanno lavorato duramente, e spesso gratuitamente, per riportare alla naturalità alcune aree oggi interessate dai concerti".