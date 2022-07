Smog:da Comune Milano 5mln per sostituire veicoli inquinanti

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Il Comune di Milano stanza 5 milioni di euro di contributi per i cittadini che vogliono acquistare un veicolo a basso impatto ambientale a fronte della rottamazione di un mezzo inquinate. Due milioni sono riservati alle imprese e tre milioni per i cittadini residenti a Milano, con contributi maggiorati per i redditi con Isee fino a 20mila euro.



"È una questione di rigore e buonsenso - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - . Il rigore ci dice che dobbiamo andare avanti con la limitazione degli ingressi in città dei veicoli più inquinanti. Il buonsenso ci fa dire che dobbiamo essere attenti al fatto che la trasformazione ambientale è anche equità sociale, quindi mettiamo degli incentivi".



Per i residenti che intendono accedere al bando, il veicolo acquistato deve essere ad alimentazione elettrica, ibrida o a benzina e il prezzo non deve superare i 45mila euro. Sono ammesse al contributo le domande per un acquisto sostenuto tra il primo gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e fino ad esaurimento dei fondi. L'importo del contributo sarà maggiorato del 30% per coloro che hanno un reddito fino a 12mila euro di Isee, del 25% per reddito Isee tra i 12 e i 15mila euro, del 20% per la fascia tra i 15 e i 20mila euro di Isee. "Abbiamo scelto di differenziare il contributo in base all'Isee - spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità - perché volevamo facilitare l'acquisto di auto a basso impatto ambientale soprattutto per coloro che hanno meno possibilità economiche". (ANSA).