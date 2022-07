Fontana, per balneabilità lago Varese investiti 10 milioni

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Prende il via oggi, in via sperimentale, la stagione balneare del lago di Varese, che proseguirà fino al 31 luglio. "Dopo decenni di divieto" si tratta di un "traguardo importante" per il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della giornata inaugurale. "Il proficuo dialogo tra i vari soggetti, la dedizione e lo spirito propositivo - spiega il governatore - hanno consentito di portare avanti interventi infrastrutturali e ambientali importanti".



Tra questi, l'ammodernamento della rete fognaria, la riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico, il monitoraggio delle emissioni odorigene che in passato avevano determinato la chiusura dell'impianto. Regione Lombardia, nel ruolo di soggetto attuatore dell'accordo quadro Sviluppo Territoriale "ha messo a disposizione da inizio legislatura circa 10 milioni di euro" per migliorare la qualità del lago, osserva Fontana.



Per l'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele Cattaneo, è un "traguardo ambientale ma anche un segno di quel modello di sviluppo sostenibile cui il nostro territorio deve guardare per il presente e il futuro". Un risultato "reso possibile da un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle acque in tempo reale che non ha pari in Italia e probabilmente in Europa". Cattaneo ha dedicato la giornata a Salvatore Furia: "Fece scalpore 45 anni fa il suo gesto di gettare le acque inquinate e maleodoranti del lago di Varese nella fontana di Piazza Monte Grappa per denunciarne l'inquinamento e la poca attenzione del territorio e delle istituzioni - ricorda -. Oggi mostriamo che quel grido non è rimasto inascoltato". (ANSA).