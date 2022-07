Incendi, l'Italia brucia nel 2021 in fumo il triplo degli ettari del 2020

L'ondata di incendi in Italia nel 2021 ha bruciato "il triplo degli ettari del 2020", colpendo soprattutto il Mezzogiorno: la regione più colpita è stata la Sicilia, mentre in Sardegna c'è stato l'incendio più vasto. Lo afferma l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che fa capo al ministero della Transizione ecologica) precisando che negli ultimi vent'anni, il 40-50% del territorio colpito da incendio è costituito da foreste. Poiché 1/3 del territorio nazionale è ricoperto da foreste (circa 8,5 milioni di ettari), nel 2021 è bruciata in totale una superfice pari allo 0,5% (quanto il Lago di Garda).