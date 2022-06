Aperta a Lisbona con Conferenza Onu sugli oceani

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Si è aperta oggi a Lisbona la Conferenza Onu sull'oceano per sostenere l'attuazione dell'obiettivo 14 dell'Agenda 2030 (conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile). Lo rende noto con una comunicato il ministero della Transizione ecologica.



Il Mite organizza il side event "Promuovere le partnership multi-stakeholder e la cooperazione regionale per l'SDG14", che si svolgerà mercoledì 29 giugno dalle 14.30 e al quale parteciperà il direttore generale Protezione natura e mare, Oliviero Montanaro. Saranno messi in evidenza esempi di successo di cooperazione regionale per proteggere la biodiversità marina, combattere l'inquinamento e mitigare i cambiamenti climatici, e saranno presentate soluzioni per attuare l'obiettivo 14. (ANSA).