Ambiente:Letta, destra italiana dia segnale su piano europeo

(ANSA) - GORIZIA, 06 GIU - "Le destre italiane votino il piano di riduzione delle emissioni ambientali, diano un segnale di discontinuità rispetto a quanto farà il resto di quella coalizione in Europa: mercoledì si determina il ritorno al fossile, piuttosto che una visione per il futuro e la sostenibilità": è l'appello lanciato dal segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, a margine di un comizio a Gorizia.



"Noi appoggiamo quel piano di riduzione, che dimostra che esiste una differenza forte tra sinistra e destra - ha precisato -: loro non lo appoggiano, per loro le emissioni non sono una cosa negativa. Per questo annuncio qui a Gorizia, in questa settimana così importante per le decisioni che saranno assunte, che mercoledì ci batteremo a favore di quel piano, del futuro, della difesa dell'ambiente". (ANSA).