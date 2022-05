Ambiente: da Trieste campagna Bat-Marevivo contro mozziconi

(ANSA) - TRIESTE, 26 MAG - Sensibilizzazione e intelligenza artificiale per combattere insieme, partendo da Trieste, l'abbandono dei piccoli rifiuti, prima di tutto i mozziconi di sigaretta (littering). Dopo il lancio nazionale del 19 maggio scorso a Roma, Trieste è la prima tappa ad ospitare la campagna "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto di Marevivo con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Regione Fvg e Comune di Trieste, e lo fa con una "scena del crimine" in piazza Unità d'Italia.



Qui è stata montata una installazione con sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini con un mozzicone gigante, una bottiglietta di plastica e un tappo di alluminio come simboliche "armi del delitto".



L'obiettivo è sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sulle conseguenze dell'abbandono nell'ambiente di mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti e raccogliere dati per comprendere e prevenire il fenomeno. Gettati in strada, nei tombini, sulle spiagge e lungo gli argini dei fiumi, infatti, mozziconi e piccoli rifiuti finiscono in mare e scambiati per cibo vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. Dopo Trieste, l'iniziativa sarà a Pescara, Salerno e Viareggio. Secondo l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) i mozziconi rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - di cui 14 miliardi solo in Italia - e che si stima che circa il 65% dei fumatori non li smaltisca correttamente.



"Abbiamo scelto Trieste per confermare il nostro legame con la città, mettendo le nostre risorse al suo servizio per accompagnare cittadini e istituzioni in un percorso virtuoso di tutela dell'ambiente, facendo leva su quello spirito di innovazione che caratterizza sia BAT sia il territorio triestino", ha commentato Andrea Di Paolo, Vice Presidente BAT Trieste e Responsabile Affari Legali, Regolamentari e Compliance Area Sud Europa. (ANSA).