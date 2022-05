Torna l'Appennino bike tour, un'app per scoprire la ciclovia

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Un'app come guida cicloturistica a oltre 300 punti di interesse e itinerari a due ruote aperti a tutti, con guide d'eccezione come l'ultraciclista Omar Di Felice e la campionessa di sci Marta Bassino, accompagneranno le 44 tappe dell'Appennino bike tour tra borghi, paesaggi, capolavori artistici e prelibatezze gastronomiche.



La quinta edizione della campagna organizzata da Legambiente e Vivi Appennino con Misura è un viaggio lungo la Penisola, di 3100 chilometri, e partirà dalla Liguria, da Altare (SV) il 21 giugno, per arrivare ad Alia (PA), in Sicilia, il 21 luglio.



Toccherà 14 regioni e 26 aree protette. Alla conferenza stampa di presentazione, il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, dichiara che "Appennino Bike Tour racconta e mostra con concretezza come valorizzare al meglio le aree interne e i piccoli borghi italiani attraverso una forma di turismo dolce che coniuga mobilità sostenibile, sport e scoperta del territorio".



"Con questa edizione di Appennino Bike Tour iniziamo a mettere a sistema l'offerta dei territori e a definire il prodotto della più grande direttrice cicloturistica del nostro Paese", osserva il direttore generale di Vivi Appennino, Enrico Della Torre. "Con l'app CicloAPPennino arricchiamo la ciclovia, unico esempio in Italia, di uno strumento di promozione e valorizzazione del territorio" dichiara il direttore commerciale di Misura, Massimo Crippa. (ANSA).