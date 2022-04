Restauro tratto antica Via Vandelli Modena-Massa, è del '700

(ANSA) - FIVIZZANO (MASSA CARRARA), 27 APR - Restaurato in Lunigiana un tratto della Via Vandelli, settecentesca strada commerciale e militare progettata dall'abate e ingegnere di corte, Domenico Vandelli, per unire le capitali preunitarie dei Ducati di Modena e Massa. Le associazioni Cai Massa, Aquilegia e West Coast Trails hanno inaugurato, con un'escursione, il tratto dalle località Gronda a Resceto (Massa Carrara), ripristinato grazie all'intervento di pulizia da parte della squadra di operai forestali dei Comuni della Lunigiana. E' un tratto originale ancora ben conservato.



Il ripristino del cammino, spiegano i promotori, è avvenuto in seguito a un sopralluogo effettuato lo scorso inverno dalle tre associazioni che hanno documentato le difficili condizioni di percorribilità causate dalla vegetazione che invadeva il tracciato e hanno fatto richiesta all'Unione dei Comuni, che l'ha ovviamente accolta mettendosi subito al lavoro. Le associazioni hanno provveduto a piccoli interventi come rimozione di rifiuti, apposizione della segnaletica e indicazione di alcuni punti di interesse lungo il tracciato per tutti gli appassionati di trekking. In questo modo i turisti potranno accedere al sentiero in sicurezza per conoscere un tratto di Via Vandelli che conserva ancora il selciato e la muratura settecentesca originali, la cui riscoperta ha rappresentato una sorpresa. Il percorso si snoda da Modena fino a Massa, lungo il tracciato ricostruito da Giulio Ferrari. Ogni anno un numero crescente di viandanti giunge a Massa valicando prima l'Appennino Tosco-Emiliano e poi le Alpi Apuane, agli oltre 1.600 metri di altitudine del Passo Tambura. (ANSA).