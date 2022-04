Euroflora: premiate le azalee di Roma

(ANSA) - ROMA, 24 APR - La grande tradizione delle azalee romane, conosciuta nel mondo grazie alle centinaia di esemplari che ogni anno a maggio decorano la scalinata di Trinità dei Monti offrendo uno spettacolo impareggiabile, ha riscosso un grande successo nell'edizione di quest'anno di Euroflora, l'importante manifestazione florovivaistica che si svolge a Genova ogni quattro anni. Due riconoscimenti importanti: al miglior gruppo di azalee, più di 150 esemplari(r. Indica) e al miglior esemplare singolo (R. Japonicum). Lo fa sapere, in una nota, il Campidoglio.



Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti in visita alla manifestazione, esprime tutto il suo apprezzamento. "Una grande soddisfazione per il personale del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente che - afferma - sta curando la partecipazione alla manifestazione, e un riconoscimento di prestigio per l'intero Comune di Roma. Si tratta di premi che certificano la professionalità dei nostri tecnici ambientali e la qualità del loro lavoro. I miei complimenti e ringraziamenti al Direttore Giuseppe Sorrentino e a tutti i tecnici e i giardinieri che hanno contribuito a questo bel risultato". (ANSA).