Milano-Cortina: ambientalisti, rischi grave impatto ambiente

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Otto associazioni di protezione ambientale esprimono "forte preoccupazione per il grave impatto ambientale che rischia di essere provocato dalle opere previste per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026". Sono Cai - Club Alpino Italiano, Federazione Nazionale Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli, Mountain Wilderness Italia, Touring Club Italiano e Wwf - World Wildlife Fund che un anno fa avevano scritto al Governo chiedendo "coerenza, trasparenza nelle informazioni sulle opere e un fattivo coinvolgimento delle associazioni di protezione ambientale che, almeno fino a oggi, non hanno avuto accesso ai progetti". Non hanno avuto risposta e, in una nota, chiedono di averla entro fine mese. Le associazioni vedono nelle Olimpiadi e nelle Paralimpiadi "una straordinaria occasione di fratellanza e di pace tra i popoli e nello stesso tempo di crescita della consapevolezza dei valori ambientali, in particolare di quelli legati alla montagna" ma denunciano che non sia stata avviata una Valutazione Ambientale Strategica (Vas) nazionale e che manchi un percorso pubblico sulla questione Olimpiadi. "La percezione è che, ad oggi, si punti al commissariamento straordinario degli interventi - si legge nel testo - per recuperare l'evidente ritardo sulla tabella di marcia dei lavori, tutto ciò a scapito degli impatti ambientali che le opere in corso e in progetto avranno sui territori". (ANSA).