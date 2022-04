ANSA-FOCUS/Pd,Lega e M5s, Governo freni su base militare a Pisa

(AGGIORNA E SOSTITUISCE IL SERVIZIO DELLE 18.42) (di Gabriele Masiero) (ANSA) - PISA, 12 APR - L'ipotesi di costruire una nuova maxi base militare dentro il parco di San Rossore, nella tenuta di Coltano a Pisa, mette d'accordo Lega e Pd, che la bocciano entrambi: il sindaco pisano del Carroccio, Michele Conti e il presidente dem della Toscana, Eugenio Giani, chiedono infatti al Governo di frenare sul progetto approvato con un decreto del Consiglio dei ministri a gennaio e che prevede la realizzazione di un'imponente struttura militare dei Carabinieri in un'area di 70 ettari nei pressi dell'ex centro radar americano dismesso da decenni.



Ma contro la struttura c'è uno schieramento trasversale che comprende anche i Cinque stelle, con Gianluca Ferrara, il segretario di Si Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli di Europa Verde, movimenti legati all'ambientalismo e Federparchi. Tutto questo quando sul web una petizione di cittadini contro la nuova base ha finora raggiunto quasi 10 mila adesioni.



"E' una vicenda che lascia perplessi per le modalità con cui si è sviluppata e che mortifica le istituzioni locali e l'intera città - ha detto oggi in Consiglio comunale il sindaco Conti -: la pianificazione urbanistica è una cosa seria e, a maggior ragione per interventi che prevedono consumo di suolo e un significativo impatto ambientale, i territori e le comunità vanno coinvolti preventivamente". Invece nessun ufficio comunale "è stato interessato finora". Anche Giani chiede di "approfondire i progetti perché gli interventi in questo Paese, soprattutto nella delicatezza di un'area protetta, devono essere ben considerati.



L'Arma, dal canto suo, intende "continuare a favorire un confronto con la popolazione e le comunità locali" e, sottolineando di essere "da sempre impegnata nello sviluppo sostenibile del territorio", afferma di aver impostato il progetto sui più moderni criteri di efficientamento energetico e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, prevedendo, tra l'altro, interventi di piantumazione di specie autoctone, in piena intesa con l'Ente Parco".



Il progetto prevede la costruzione di un comprensorio in cui troveranno sede, afferma il Comando generale, "pregiatissimi Reparti dell'Arma", quali il 1/o Reggimento Carabinieri Tuscania, il Gruppo di Intervento Speciale, il Centro Cinofili nonché il Reparto di Biodiversità, "quest'ultimo deputato, per le proprie funzioni, alla conservazione delle qualità naturalistiche del territorio".



Le caratteristiche del progetto, aggiungono i carabinieri, saranno condivise in sede di Conferenza dei Servizi e sottoposte alla verifica della Commissione regionale per la valutazione dell'impatto ambientale. Il comando generale, rispondendo alle "richieste avanzate sui media dal sindaco di Pisa", "conferma di essere favorevole a un incontro informale volto ad illustrare le progettualità allo scopo di condividere ogni soluzione gradita alla comunità". Fermo restando che, "in mancanza di condivisione, saranno valutate ipotesi alternative per l'allocazione di tali preziose Unità".



Secondo quanto illustrato oggi dal comando carabinieri di Pisa la nuova base sarà "a basso impatto ambientale" e se "l'area avrà un'estensione di 72,9 ettari, 28 saranno mantenuti a superficie verde e le edificazioni ne copriranno solo 5". In base a numeri citati nei giorni scorsi, ammonterebbero a 440mila metri cubi le nuove edificazioni tra caserme, magazzini, piscine, poligoni e almeno 18 villette a schiera. (ANSA).