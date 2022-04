Difesa: Federparchi,incomprensibile nuova base Pisa in parco

(ANSA) - PISA, 11 APR - "Ci associamo alle tante prese di posizione che contestano il progetto di costruzione di una base militare a Coltano (Pisa), all'interno del parco naturale di San Rossore-Migliarino- Massaciuccoli. Si tratta di un intervento all'interno dell'area naturale protetta che, di fatto, annullerebbe anni di lavoro per la conservazione della natura".



Così il presidente Federparchi Giampiero Sammuri.



"I parchi in Italia coprono il 12% del territorio svolgendo una preziosa funzione di tutela della biodiversità - sottolinea in una nota -, qui la discussione non riguarda il merito della base, le cui decisioni spettano ad altri, ma il dove; c'è un 88% di territorio fuori dai parchi dove poter scegliere". Per Sammuri, "non mancano certo alternative e la decisione di intervenire in una zona dedicata alla conservazione della natura è abbastanza incomprensibile, considerando anche la volontà espressa più volte dal governo di dare rilevanza ai temi della sostenibilità ambientale alla luce anche delle politiche europee". (ANSA).