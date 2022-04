Scogliera Calafuria canditata a sito interesse comunitario

(ANSA) - LIVORNO, 07 APR - La bellissima scogliera di Calafuria, che a sud di Livorno da Antignano arriva a Quercianella, è candidata a "Sito di Interesse Comunitario".



L'operazione è stata presentata stamani al Cisternino di Città, alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti.



"L'operazione che avviamo adesso - ha detto il sindaco - andrà a concludersi nel mese di dicembre, momento in cui daremo alla cittadinanza gli esiti del lavoro scientifico preparato con estrema cura e attenzione dal nostro ufficio Ambiente insieme agli esperti del Cim, il Centro Interuniversitario di Biologia Marina".



"La nostra costa - ha sottolineato ancora Salvetti - ha una bellezza straordinaria che i turisti colgono all'istante innamorandosi. Noi livornesi tendiamo ad abituarci a questo contesto naturale così straordinario, ma possiamo fare molto di più, sia per una fruizione ancora più mirata e sostenibile sia per la salvaguardia e la valorizzazione di un contesto naturalistico unico e irripetibile".



Il progetto di conoscenza riguarda tutta l'area con particolare riferimento all'habitat corallino.