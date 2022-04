Ambiente: ricerca, troppe plastiche su spiagge della Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Sulle coste della Toscana giacciono più di 300 rifiuti per ogni 100 metri lineari di spiaggia, molto oltre i 20 per 100 metri che è la soglia Ue per determinare il buono stato ambientale di una spiaggia. E' quanto afferma la ricerca effettuata da Legambiente e dal Dipartimento di scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente dell'Università di Siena, nell'ambito del progetto Common.



Oltre il 95% dei rifiuti ritrovati, sostiene la ricerca, è costituito da plastica (per la metà monouso), mentre un rifiuto su tre è un cotton-fioc. Le attività nell'entroterra si confermano la principale fonte inquinante col 35% dei rifiuti totali, seguite dalle attività lungo la costa (20%). "Il continuo ritrovamento nelle nostre spiagge di oggetti monouso - ha affermato in una nota Giorgio Zampetti, direttore di Legambiente - e soprattutto di plastica usa e getta è una questione da affrontare urgentemente, soprattutto a livello mediterraneo, una tra le zone più preziose e sofferenti del pianeta".



Per quanto riguarda la presenza di rifiuti galleggianti nelle acque della Maremma, sono state isolate 7.000 microplastiche per un valore medio di 0,18 frammenti su metro quadrato. "Il valore trovato si dimostra in linea con la media di microplastiche rilevate nel Mediterraneo", ha dichiarato Maria Cristina Fossi, professoressa di Ecologia ed Ecotossicologia all'Università di Siena. (ANSA).