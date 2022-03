Pnrr: Fontana (Mite), via progetti per 6,6 milioni di alberi

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Via libera ai progetti volti a piantare 6,6 milioni di alberi entro il 2024. La forestazione urbana é una strategia fondamentale per il benessere delle nostre comunità e del nostro ambiente. La Sottosegretaria al ministero per la Transizione ecologica, Ilaria Fontana, annuncia la pubblicazione del bando per la partecipazione delle città metropolitane ai progetti di riforestazione urbana, "una strategia fondamentale per il benessere delle nostre comunità e del nostro ambiente".



Il bando stanzia 330 milioni totali dei quali 74 milioni di euro per il 2022, altri 74 per il 2023 e 139 milioni per il 2024, per la creazione di boschi urbani e periurbani negli oltre mille comuni delle 14 Città metropolitane, che interessano oltre 20 milioni di abitanti. Alle Città metropolitane del Sud e delle Isole è destinato il 50% delle risorse disponibili "La tutela del verde urbano ed extraurbano - dice la sottosegretaria - contestualmente alle misure di politica energetica finalizzate alla transizione verso modelli di produzione di energia più sostenibili, rappresenta un valido strumento per il contrasto agli impatti prodotti dall'inquinamento atmosferico, dal consumo di suolo, dal cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità"" (ANSA).