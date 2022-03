Biodiversità: Wwf, limitati passi avanti, cresce il consenso

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il Wwf è "preoccupato per i limitati progressi compiuti durante le due settimane e mezzo di negoziati" per discutere la bozza di testo del quadro globale sulla biodiversità. Il direttore generale del Wwf Internazionale, Marco Lambertini, dichiarato: "Il mondo ha finalmente compreso che la perdita di natura rappresenta un'enorme minaccia per salute e benessere umano. Eppure, nonostante i leader abbiano ripetutamente dichiarato il proprio impegno ad agire per proteggere la natura, a Ginevra abbiamo assistito solo a piccoli passi avanti".



"Sarà essenziale - continua Lambertini in una nota - che nel prossimo round di negoziati ci sia una maggiore leadership se vogliamo raggiungere un accordo sulla strategia globale per la biodiversità a prova di futuro e in linea con le sfide che dobbiamo affrontare. Accogliamo con grande favore il crescente consenso raccolto dall'approccio nature-positive per invertire la perdita di biodiversità entro il 2030". "È fondamentale - conclude - arrivare alla fine di questo decennio con più natura, non con meno. I governi dovrebbero agire concretamente per invertire la perdita di natura".



I negoziati a Ginevra non sono riusciti a compiere progressi in diversi settori chiave, come il piano finanziario e l'equa condivisione delle risorse genetiche. Il WWF evidenzia la mancanza di sostegno politico e leadership come fattori determinanti nelle difficoltà incontrate e chiede ai governi di dare la giusta priorità ai negoziati di giugno affinché sia evitato un possibile fallimento della stessa COP15. (ANSA).