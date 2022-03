Pnrr: Mite, via a direttiva per digitalizzare aree protette

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Un decreto del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha approvato la direttiva per la digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Il provvedimento è previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l'Investimento "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette".



"La dotazione - si legge in una nota - è di 100 milioni di euro. L'obiettivo è mettere a disposizione degli enti gestori nuove strumentazioni digitali, a partire già dalla fine del 2022. La Direttiva consentirà da un lato lo sviluppo di servizi digitali ai visitatori, su mobilità sostenibile, informazioni meteo, naturalistiche, culturali, logistiche e di sicurezza.



Dall'altro lato, permetterà la digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, con la riduzione e la certezza dei tempi istruttori per le istanze, i pareri e le autorizzazioni, oltre all'accesso facilitato alle documentazioni". (ANSA).